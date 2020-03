“Muchos pensaban que íbamos a durar unos meses…” Rial volvió a la pantalla de “Intrusos”

Jorge Rial volvió a la conducción de “Intrusos“. El programa de chimentos empezó un nuevo ciclo televisivo celebrando su aniversario número 20 en la televisión argentina. El conductor abrió el show con uno de sus monólogos y catalogó al programa como un “programa histórico” en la pantalla Argentina. Y sí, mantenerse 20 años en la TV es toda una hazaña.

“Bienvenidos, 20 años de ‘Intrusos’, realmente somo parte de la historia y no lo podemos creer. Recién estaba hablando con mis compañeros de este momento que tanto esperábamos, pero que nunca soñábamos“, empezó diciendo el conductor. Rial no se tenía tanta fe cuando se animó a conducir el programa que hoy es uno de los más vistos en la TV nacional.

“Cuando muchos pensaban, incluido yo, que íbamos a durar unos meses apenas. Y hubiese sido lo mejor seguramente para todo el ambiente, pero no. Nos fuimos expandiendo, fuimos creciendo y nos convertimos hoy en el programa icónico del espectáculo. En uno de los programas históricos de la televisión argentina. Cuando se tenga que hablar de la historia de la televisión argentina, ‘Intrusos’ va a tener un lugar“, dijo Rial.

“Pocos programas han estado 20 años al aire, sobre todo de manera ininterrumpida. No nos paró nada… no nos pararon los cacerolazos, no nos pararon las terribles inundaciones, no nos paró la nieve, tampoco las crisis y los cambios de gobierno“. Tampoco lo detuvieron sus problemas personales, ni los miles de enfrentamientos y enemigos que se ganó con el show.

“Tuve quilombos enormes, me separé, escribí libros, planté árboles. Tengo hijos obviamente. Me fui y vine, conduje otros programas, pero siempre volviendo acá, a ‘Intrusos’ porque este es el lugar. Este es el origen de todo, de absolutamente todo lo que tengo. Le debo todo a ‘Intrusos’“. Jorge le agradeció al canal y especialmente a sus compañeros, los de antes y los de ahora. “Todos hicieron que yo pudiera crecer“.