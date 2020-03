¿Qué dijo Pampita del embarazo de la China Suárez?

Hace unos meses se viene especulando con el embarazo de la China Suárez y todos se preguntan qué dirá Pampita. Es que la modelo estuvo en pareja con Benjamín Vicuña y tiene hijos con él. Lo que significa que si la pareja espera un hijo, entonces los hijos de Pampita, esperan un hermano. Pero según trascendió en los medios, el actor no le mencionó nada a la celebridad.

Es que la pareja tampoco ha confirmado nada frente a los medios. La noticia es obvia, pero Eugenia se niega a confirmar que tendrá un bebé frente a las cámaras. “¡Confirman todo! ¿Para qué me preguntan a mí si ya saben?“, le dijo a un notero de “Intrusos”. “Está todo bien. No quiero sentirme presionada“, agregó después, sin dar más detalles de la dulce espera.

Por otro lado, Vicuña dijo sobre el embarazo: “Ustedes tienen que entender que acá hay un tema. Se confirma primero el embarazo, luego el sexo, luego el nombre, hay como una cosa de no parar“. Después agrego: “Yo lo que siempre digo es que ojalá sepan entender que hay ciertas cosas que tienen que ver con la privacidad, con la familia, con el entorno. Espero que podamos manejar las cosas de esa manera“.

Por otro lado, a Pampita también le preguntaron sobre el embarazo de la China Suárez. En el programa “Hay que ver”, la modelo dijo: “No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco. No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda“. Es que sería un descuido importante por parte de Vicuña no comentarle sobre el bebé.

Una de las amigas íntimas de Pampita en la televisión, Angie Balbiani, aportó al tema. "Si mi ex marido tiene un bebé, me parece que me tiene que avisar de manera telefónica para que yo pueda contener a mis hijos también porque no es fácil. Si bien no tenemos un vínculo de pareja, está bueno que yo lo sepa para poder darle contención a mis hijos".