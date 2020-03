Tucumán vive un nuevo paro de colectivos

Una vez más toda la provincia está paralizada por un paro del transporte urbano de pasajeros. Los colectivos no circulan desde la noche de este lunes, ya que reclaman una deuda en el pago de sus salarios. Desde el sector empresarial indicaron que si no reciben el subsidio de la nación no pueden pagar los sueldos. Según lo previsto, esta retención continuaría por lo menos hasta el viernes.

Este lunes empezó a correr el rumor de que los representantes de los colectiveros iban a reunirse con los empresarios. Esto se debe a que a muchos de los trabajadores le deben hasta el 60% del sueldo del mes de febrero. En la reunión también participaron funcionarios de la secretaría de trabajo. Luego de un intenso encuentro, desde la UTA decidieron ir al paro por tiempo indeterminado.

El mismo empezó a las 4:30 de la madrugada, pero según algunos usuarios en las últimas horas del martes los colectivos habían dejado de circular. En cuanto a la finalización, no hay una fecha establecida, pero se espera que no pase del día viernes. Desde el sector empresarial dijeron que no estaban en condiciones de abonar los sueldos. A su vez, Luis García, director de la AETAT confirmó: “Estamos esperando el subsidio de la nación”.

El gobierno se mostró disconforme por este paro de colectivos

En cuanto a esto, Manzur, remarcó: “Este año el Gobierno nacional triplicó la cantidad de plata que mandaba a la provincia en el subsidio. Pasamos $50 millones a más de $150 millones. Tucumán sigue cumpliendo con lo que estaba comprometida, más el aumento del boleto de colectivo. No hay ningún justificativo para que los empresarios no paguen y lleguen a un acuerdo con los choferes”.

Manzur explicó: “Si bien es una cuestión privada, termina repercutiendo a la economía de la provincia. A eso no vamos a permitir. Si ellos reciben en tiempo y forma el subsidio de la nación y el aporte de la provincia, no tendría que haber inconvenientes”. Luego de las palabras del mandatario, se conoció en las últimas horas el gobierno denunciará penalmente a la empresa. Se prevé que le quiten la concesión.