“Yo fui el primero en saber…” Familia y amigos le envían su apoyo a Fede Bal

Hace unos días, Fede Bal cerró sus redes sociales. El motivo fue una serie de complicaciones que enfrentó en cuanto a su salud. Le detectaron pólipos en un estudio de rutina por lo que tuvo que ser operado. A pesar de que la operación salió bien, le detectaron un tumor en el intestino. Después de que se hicieran los estudios correspondientes, Bal confirmó que tiene cáncer intestinal. Lo difundió en un video desde su cuenta de Instagram.

El actor dijo que ahora más que nunca necesitaba el apoyo de su familia. “Yo soy un tipo fuerte siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito rodearme solo de gente que me quiera, de mis amistades y mi familia“, dijo el actor. Su novia, Sofía Aldrey, le expresó su cariño en este momento. “Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo”, escribió.

Fede Bal además, recibió el apoyo de sus compañeros de trabajo. Fede estaba presentando su obra “Mentiras Inteligentes”, junto a Micaela Vázquez, Arnaldo André y Nora Cárpena en Mar del Plata. El director de la misma, Carlos Rottemberg, lo acompañó, a él y a Carmen Barbieri, en la serie de estudios que se realizó. Fue el primero en enterarse de la noticia.

“El sábado me suena el celular y ahí me llama Fede y me dice que que no había hablado con Carmen ni con Alberto Raimundo, que yo era el primero en saber”, dijo el director en una entrevista para “Teleshow”. “Ahí fue que me contó todo lo que hoy dijo en el video. Lo noté muy angustiado, con el shock de la noticia. Muy triste, como aturdido. Este lunes ya lo vi mejor, hablé y lo escuché con fuerza y voluntad de revertir la situación“.

Por otro lado, Nora Cárpena, contó cómo recibió la noticia. “Fue muy de golpe, la cosa ocurrió de golpe. No se sabía. Acá estamos muy consternados, deseando que esto pase, que el chico se ponga bien, que pueda retomar pronto su vida normal”, afirmó. “Nos lo contó él, que tenía cáncer. Y fue… horrible. Primero nos enteramos por el productor. Y después vino él: habló, y nos dijo“.