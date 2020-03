Un curioso proyecto para prevenir accidentes viales se presentó en la Cámara de Diputados de Catamarca. Los legisladores macristas Enrique Cesarini y Natalia Saseta proponen collares refractarios en animales equinos, bovinos y porcinos. Estos dispositivos servirían para que los automovilistas puedan ver a los animales en la ruta. Los diputados del PRO quieren aportar así al grave problema de las muertes en siniestros viales por animales sueltos que no encuentra solución.

Las primeras reacciones del proyecto entienden que no es una respuesta de fondo pero que podría ayudar. Las acciones para prevenir han sido inútiles, y si bien hay una ley que obliga a las autoridades a secuestrar animales en las rutas, la normativa no se cumple y los caminos están plagados de vacunos. Sucede que el gobierno tiene pocos camiones para recorrer toda la provincia y la tarea se hace esporádicamente.

Mucho proyecto y poca acción

La última intentona de las autoridades y legisladores fue aumentar las multas y endurecer las penas para los dueños de los animales. A pesar de esyto, las muertes por siniestros viales siguen en ascenso. Ante esta grave problemática, los legisladores macristas hicieron su aporte. Consideran que era más fácil que los animales lleven un collar refractario para que los vean los automovilistas, que esperar en vano que la división Abigeato levante los animales.



Tras los sinestros viales, los animales no tienen marcas porque los dueños las hacen desaparecer. Y, en caso de encontrar y levantar animales en las rutas antes de que ocasionen algún accidente, los dueños no los retiran porque las multas son altas. De manera que, el problema sigue vigente al punto de que a los legisladores PRO no se les ocurrió otra cosa más que collares refractarios para que las vacas puedan verse en horario nocturno,



La tarea legislativa está menoscaba. No hay esperanza en la gente. No creen que el Ejecutivo cumpla y haga cumplir las leyes existentes, lo que deviene en un cúmulo de deliberaciones y escritos que caen en saco roto. Las consecuencias son fatales para la sociedad. La gente queda abandonada a su suerte con funcionarios y legisladores que parecen vivir la mayoría del tiempo en otro planeta.