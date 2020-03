“Dos caraduras…” Ángel de Brito disparó contra Jorge Rial y Luciana Salazar

Luciana Salazar está en guerra con El Trece. La mediática se vio perjudicada después de que LAM publicara una noticia falsa sobre ella. La vincularon con Máximo Thomsen, uno de los co-autores del asesinato de Fernando Báez Sosa. Claro que la modelo no se quedó callada y además de descargarse en las redes, lo hizo por televisión. Luli eligió el programa de Jorge Rial para desquitarse, algo que le hizo mucha gracia a Ángel de Brito.

“Me parece de mala fe lo que hicieron. Porque si yo ya dije que no era mi pareja, se lo dije a todos los miembros del programa, los miembros del programa también lo dijeron al aire, y al otro día me estás vinculando con una persona que no tengo nada que ver”, dijo Salazar. “Encima con un vínculo que yo había desmentido el día anterior, uno de los co-autores del asesinato más terrible que vivimos los argentinos estos últimos tiempos“.

Mientras Jorge Rial entrevistaba a Luciana, Ángel de Brito se vio muy divertido. El conductor de LAM le dedicó un tweet bastante directo a la modelo y al presentador. ” JAJAJAJAJJAJ. Dos caraduras“. Abajo sumó una imagen de la película “Mira quien habla” y una nota sobre la entrevista que le habían hecho a Salazar. Es que Jorge Rial es el archienemigo de Ángel de Brito.

Luciana Salazar contra El Trece

“Fue para lastimarme“, dijo Salazar. “Si vos volvés a ponerme un rótulo que yo el día anterior lo estaba desmintiendo está hecho con mala fe“. La modelo entró en guerra con el canal. Incluso se negó a aparecer en el programa de Mirtha Legrand, que nada tenía que ver con el asunto. “He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado específicamente con el canal“, había escrito Luli.

Esto no le hizo gracia a la diva de los almuerzos que la trató de “vueltera” y dijo que no era la primera vez que Salazar la dejaba plantada. Su nieto, Nacho Viale, también productor del programa de Mirtha, dijo que era “una falta de respeto y profesionalismo total” por parte de la mediática. Para saber más, te recomendamos esta nota anterior.