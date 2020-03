“Es inevitable…” Yanina Latorre se quebró en LAM

Ayer, Yanina Latorre se hizo cargo de LAM, mientras Ángel de Brito estaba de vacaciones en Miami. A la conductora le tocó ponerse al frente de una noticia difícil. Como informamos anteriormente, Fede Bal confirmó que tiene cáncer intestinal, a través de un video para las redes sociales. La noticia conmovió al mundo del espectáculo y Latorre no fue ajena a esto.

Las angelitas escucharon un audio de Carmen Barbieri, hablando de la situación, y fue muy difícil para ellas escucharla así, especialmente para Yanina, que es amiga del actor. La celebridad no pudo evitar llorar. Andrea Taboada tomó la palabra y le contestó a Barbieri: “Te queremos y sé lo generosa que es en mandar este audio. Te queremos y te quiero mucho“.

A esto, Latorre respondió: “Gracias por ayudarme. La verdad es que es inevitable que llore. Me estoy aguantando desde que empezó el programa. Es un día difícil. Yo a Fede lo quiero un montón, todos saben. Soy amiga de Carmen, los adoro. Les pido ayuda ahora para seguir el programa. Traté de aguantar, aguantar y aguantar. El tema es que es difícil escuchar a una mamá…”, dijo Latorre.

“Tocamos el tema y sirve. Estamos desde ayer. Anoche cuando me enteré pensé en lo difícil que iba a ser. Con la primera persona que hablé fue con Lourdes, para ver cómo seguíamos. No podíamos no hacer el tema porque habló él“, dijo la conductora. “Escuchar a una mamá sufrir por un hijo de treinta años es difícil. No sé cómo se hace para no llorar cuando conducís, pero es un tema tremendo. A mí esto me está matando“.

A Yanina Latorre se le dificultó la conducción de LAM. No estaba preparada para tomar esta noticia, que conmovió a la televisión argentina. Mientras tanto, Fede anunció que se retirará por un tiempo de los medios y especialmente de las redes sociales. Es muy probable que también cancele su gira con “Mentiras Inteligentes“, su obra teatral, para continuarla más tarde.