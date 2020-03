“Me cambiaste la vida…” Jimena Barón y Daniel Osvaldo festejaron juntos

Ayer fue el cumpleaños de Momo, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo. A pesar de las diferencias, los padres del nene se reunieron para celebrar los seis años de su hijo. “Tu felicidad es la nuestra hijo. Te amamos“, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. Aunque la cantante no dejó rastro de Osvaldo en sus redes, si le dedicó un tierno mensaje a Momo.

“Me cambiaste la vida por completo, no como te lo cuentan, me diste vuelta el mundo, me pusiste alas. No se quién dijo que los papás les enseñamos a los hijos, vos sos el mejor profesor que la vida me pudo dar, yo simplemente intento estar a tu altura. Que me saquen todo, que todo desaparezca pero que me quedes vos, no necesito más nada, eso siento desde que naciste”, escribió la intérprete de “La Cobra”.

“Me haces poderosa, me haces reír, me haces pensar, me haces feliz de un modo nuevo, que jamás imaginé, incluso cuando uno se imagina la sensación más hermosa. Te amo hijo, verte cumplir años es un privilegio y un honor que me concedieron de arriba y yo jamás podré pedir más nada, solo agradecer.

Que la vida te llene de todo lo que desees, te lo mereces todo“.

Más tarde dijo: “Yo intentaré que desees fuerte y que vayas por todo lo que sueñes sea lo que sea, que sigas siendo libre, feliz, que sigas riéndote todo el tiempo. Tu mamá te admira y te ama desmesuradamente. Gracias mi amor y felices 6 años”. Y como no podía faltar, compartió una serie de imágenes y videos divertidos junto a Momo. El post tuvo más de 300 mil me gustas.

La foto de Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Por otro lado, la foto de Daniel Osvaldo junto a Jimena Barón tuvo casi 70 mil likes. "Me encanta, me parece excelente que se junten a festejar juntos el cumple de Momo, felicidades", "La familia primero", "Momo sacó lo mejor de ambos", le respondieron sus seguidores. Por lo menos, el niño se veía feliz.