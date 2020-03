“Me gustaría sacarlo…” Cinthia Fernández se cruzará con Martín Baclini en el Bailando

Martín Baclini y Cinthia Fernández dejaron de salir en septiembre del año pasado. Sin embargo, a Cinthia todavía le duelen las jugadas del empresario. Baclini será parte del Bailando 2020, y la mala noticia, para Cinthia, es que lo hará de la mano de su nueva novia, Agustina Agazzani. Al parecer, la panelista aún no supera su relación. Además, insinuó que no llevan separados tanto tiempo como él dice.

Recordemos que Martin Baclini había dicho que “no iría al Bailando sin Cinthia Fernández“. Claro que en ese momento eran pareja, y ya están separados hace varios meses. Baclini incluso bloqueó a la panelista de sus redes sociales. Para Cinthia, ver a su ex en el certamen sería casi como una invasión.”Estoy un poquito temblando porque no me lo esperaba. Menos una aceptación de parte de él“, dijo Fernández.

“Me parece que no resiste a los archivos. Y aparte decir que no haría nada que me lastime o que me traiga dolor… Me dejó dura. Me parece que todo lo que él decía hoy no se está cumpliendo. Nada, que se sienta libre para hacer lo que quiera, de hecho lo está haciendo. Yo hubiera llamado, mínimo“, sentenció. La panelista dijo que, a pesar de la separación, siguieron pasando cosas entre ellos.

“Entre nosotros pasaron cosas, yo lo conté, pasaron cosas. Dejamos de estar en contacto, terminé también en diciembre el Bailando y en el medio pasaron cosas confusas. Es fácil decir ‘yo hace seis meses estoy separado’“, dijo Fernández. “Está bueno para abrir más todavía los ojos“. Además, cuando le preguntaron si bailaría con él en el programa, dijo: “Me gustaría hasta sacarlo. Me da tanta bronca“.

Además de tener a Cinthia Fernández, Martín Baclini y Agustina Agazzani, el Bailando contará con la presencia de Flor Jazmín Peña, Malena Guinzburg, Charlote Caniggia, Fátima Florez y el Chino Maidana. Todavía falta un mes para el estreno del certamen y ya se asoma el escándalo. Para saber más de las nuevas incorporaciones al show, te recomendamos esta nota anterior.