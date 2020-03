“No se equivoquen…”Nazarena Vélez sobre Fede Bal

El lunes pasado, Fede Bal confirmó que tiene cáncer de intestino. Lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram. Mientras varias celebridades le mostraron su apoyo, una famosa actriz fue acusada de “celebrar” lo que le había ocurrido al actor. Estamos hablando de Nazarena Vélez, ella y Fede Bal no tienen una buena relación. Sin embargo, la mediática jamás celebraría lo que le ocurrió. Es por eso que se descargó contra los “haters”.

“Necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado acá en mi casa. Y no quiero ni prender la tele ni mirar las redes sociales ni nada“, empezó diciendo la actriz. “Para el que no lo sabe, ayer Federico Bal contó que tiene cáncer. Una mierd*, la verdad una mierd*. 30 años, una mierd*… Es de público conocimiento que yo no me llevo bien con él. Que no es una persona que está entre mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué. Pero no le deseo el mal.”

“Que un pibe de 30 años tenga cáncer, es una mierd*. Lo único en lo que puedo pensar es en la madre. No en Carmen Barbieri, en ella como mamá. Aparte yo sé que ella es una muy buena mamá. Qué momento, ¿no? Porque ponete vos a pensar. Yo me puse a pensar automáticamente como mamá. ¿Cómo estarías? ¿Cómo estaría yo si uno de mis tres hijos tuviera cáncer? No puedo dejar de ponerme en ese lugar”.

“Con la salud no…”

“Entonces cuando veo que me ponen publicaciones o cosas, porque hice una publicación de un centro para el cuidado femenino, para la incontinencia urinaria… Que hago una foto con Titi y me ponen: ‘Te estás burlando de lo que le pasó a Federico’. Digo, ya estos no son haters, son hijos de p… O que le puse un me gusta a un logo que decía ‘karma’ porque yo siempre le pongo me gusta a todo y yo hasta el momento no sabía nada, sino ni siquiera lo del centro urinario posteaba”.

“Pará. Pará un poquito. ¿Qué están diciendo? Con la salud no se jode. Mi vieja tiene cáncer. ¿Para querer alimentar una pelea? Por supuesto que él no es una persona que está dentro de mis afectos, pero ¿cómo me voy a burlar de que el pibe tiene cáncer? Que tiene un cáncer en los intestinos y que tiene que hacer quimioterapia. ¿Estamos todos locos? Yo soy madre de tres hijos. No se puede joder con eso. No se puede querer hacer prensa con eso. ¡Conmigo no!“

“Todos tenemos un familiar con cáncer. A todos se nos murió un familiar con cáncer. Es hasta acá. Suspendí un montón de programas cuidando el momento y el lugar cuando me enteré lo de Fede Bal”, dijo Nazarena. “Solo quien conoce el dolor, solo quien verdaderamente sufrió, sabe que jamás uno podría divertirse con el dolor de otro. Cuando vos sufriste de verdad, nunca podés disfrutar el dolor del otro. Nunca. Nunca. Así que no se equivoquen”.