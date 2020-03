“Sé que va a luchar…” Carmen Barbieri sobre la salud de Fede Bal

Carmen Barbieri habló sobre la salud de su hijo, Fede Bal. El actor confirmó que tiene cáncer intestinal, a través de un video en su cuenta de Instagram. Después de desaparecer de las redes sociales por un tiempo, compartió el diagnóstico con sus seguidores y aseguró que se estaba tratando. Además recalcó la importancia de hacerse estudios médicos para detectar este tipo de enfermedades a tiempo.

Su madre, Carmen, está claramente muy afectada por el tema. En diálogo con LAM, la celebridad expresó que estaba pasando un momento muy difícil y le agradeció a las panelistas el respeto con el que hablaron de su hijo en el programa. “Lo que les puedo decir es gracias, por cómo tratan el tema, cómo lo quieren a mi hijo. Estoy viendo a Yanina, que se que lo ama, Lourdes… Todas ustedes. A todas ustedes, gracias por tratar el tema así“, empezó diciendo.

“Sé que mi hijo cuando se puso hablar fue para comentarle a todo el mundo lo que está pasando, pero lo hizo más que nada para aquellos que están pasando por un tema parecido. O por aquellos que tienen un familiar con cáncer, que algunos son hereditarios y hay que hacerse el tratamiento. Y eso es como un ejemplo que está dando, de vida. Y estoy orgullosa de mi hijo”. Barbieri recordó el mensaje que dio Fede Bal de hacerse estudios a tiempo. Él mismo pudo detectar el tumor gracias a un estudio de control que le recomendó un amigo.

La noticia conmovió al mundo del espectáculo, ya que el actor es muy joven tiene apenas 30 años. “Sé que la va a luchar, que la va a pelear”, dijo Carmen. “Yo estoy en Mar del Plata, comunicada todo el tiempo con él y estoy segura que va a salir adelante. Es un pibe muy, muy, muy sensible, muy fuerte y valiente. Gracias chicas, las quiero y les mando este audio, no hablo con la prensa porque no es que no quiera hablar con la prensa, es que todo el tiempo lloro”, terminó.

El mensaje fue muy fuerte para las panelistas, especialmente para Yanina Latorre, que es bastante cercana al actor. Latorre estaba ocupando el lugar de Ángel de Brito en LAM, mientras él estaba de vacaciones. La conductora no pudo evitar quebrarse en vivo. “La verdad es que es inevitable que llore. Me estoy aguantando desde que empezó el programa. Es un día difícil“, dijo. Podés leer más sobre el tema en esta nota anterior.