Un motochorro fue capturado con una gran cantidad de dinero

Este martes por la mañana, una mujer fue víctima de un hecho de inseguridad. El mismo ocurrió en la zona de la terminal de ómnibus de la capital tucumana. Un motochorro la interceptó y le robó todas sus pertenencias. La señora vio que en la zona había policías y los alertó. Ante esta situación, los efectivos efectuaron un operativo y pudieron dar con el delincuente.

Tucumán está viviendo una grave crisis en la cuestión de seguridad. En los últimos meses, los hechos delictivos aumentaron notoriamente y los vecinos no pueden caminar con tranquilidad por las calles. Esto provocó que la gente se enoje y proteste contra el gobierno. En medio de toda esta situación, en la zona de El Bajo, este martes por la mañana volvió a ocurrir un robo.

El delincuente interceptó a la víctima cerca dela terminal. En este sentido, la mujer, comentó: “Mi hermana pensó que me iba a atropellar, porque el motochorro me tiró hacia atrás. Me puse re mal. Igualmente no había notado que en la zona había un policía que vio lo que pasó y de inmediato avisó a sus compañeros”.

El Jefe de la Comisaría 2°, Alfredo Díaz, explicó que personal a su cargo y de Guardia Urbana realizaban un amplio operativo de prevención. En ese momento el efectivo de parada avisó la dirección en la que había huido el motochorro. A los pocos minutos, lograron interceptarlo pasaje Belisario López y calle José Ingeniero. Allí fue reducido, se recuperó el dinero de la mujer y se secuestró la moto en la que circulaba.

“El joven de 24 años tiene antecedentes por numerosos motoarrebatos. Por esta razón, la Fiscalía de Robos y Hurtos de la IV° Nominación dispuso que permanezca aprehendido”, informó Díaz. Un motorista resultó con lesiones al impactar su rodado con el del aprehendido y fue trasladado a un centro asistencial de salud. Además, destacó la acción de los uniformados.