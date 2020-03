Alberto Fernández volvió a cuestionar el paro del campo

Este año se volvió a reactivar el conflicto entre el gobierno y un sector del campo. Esto se debe a que el Poder Ejecutivo decidió aumentar las retenciones para algunas producciones. Esto no agradó a los grandes productores, que amenazaron con tomar medidas de fuerza. Este miércoles, el presidente volvió a cuestionar esto y aseguró que todos deben “ceder algo”.

Según NA, el presidente de la nación salió nuevamente a manifestarse contra el campo. El gobierno y este sector volvieron a entrar en tensión, luego de que la nueva gestión decidiera aumentar las retenciones. En un principio, los grandes productores advirtieron que iban a ir a un paro. Finalmente esto no sucedió, pero la amenaza sigue en pie.

“Frente a semejante crisis, con el coronavirus encima, con la pobreza que tenemos, resulta ser que nadie está dispuesto a ceder nada. Quisiera que todos entendamos que para salir de esta situación es imperioso que todos cedamos algo. Los primeros que deben hacer esto son los que están en mejor situación. No podemos pedirle más a los jubilados o a los que no tienen trabajo”, afirmó.

Al ser consultado sobre qué pasaría si “no ceden”, el presidente advirtió: “Si no ceden todos estos sectores, a mí me han dado el poder y el poder está para ejercerse. Yo primero intento el diálogo, primero intento ponerme de acuerdo, si las cosas no ocurren, yo sé a quienes represento, sé qué intereses represento, entonces ejerceré el poder que me han dado”.

Además, recordó su experiencia como funcionario cuando se dio en 2008 la pelea entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles. En cuanto a eso, enfatizó: “Yo en la 125 aprendí. Dos veces no me pasa. Los citamos, le pedimos opinión. Estaba convencido de que estábamos de acuerdo. La dirigencia no supo controlar a los autoconvocados”.