“Mentiroso y poco hombre” Cinthia Fernández disparó contra Martín Baclini

Martín Baclini se sumará al Bailando de la mano de su nueva pareja, la modelo Agustina Agazzani, una noticia que no le gustó para nada a Cinthia Fernández, la ex del empresario. Su relación terminó a fines del año pasado, pero según ella comentó, se siguieron viendo después de un tiempo y el empresario prometió contarle cuando conociera a una mujer. ¿Qué fue lo que enfureció a Cinthia?

Resulta que Baclini habló con el programa Hay que ver y reveló el pedido de Cinthia. “Ella me dice: ‘¿me prometés que si conocés a alguien o vas a cenar con alguien me avisás?’. ¿Sabés por quién se enteró Cinthia que yo estaba cenando con Agustina? Por mí. Yo tuve todos los códigos“, dijo el empresario. Sin embargo, Cinthia se mostró de lo más sorprendida al saber que su ex salía con esta modelo.

“¡Encima de mentiroso jajajaja poco hombre queriéndome hacer quedar mal! Qué cínico, cómo una persona borra todo lo bueno cuando se descubren los lobos con piel de cordero”, le respondió la panelista. “El Osho falso ya no me lo creo, Baclini. Vaya, sea famoso, disfrute y de nada“, decía el descargo de Cinthia Fernández, a lo que Baclini le respondió con calma.

“Creo que más que enojada estaba dolida. Le escribí: ‘Quiero que sepas por mí y no por los medios que voy a ir a cenar con una amiga‘”, dijo Baclini. La nueva “amiga” de Martín es Agustina Agazzani, con quien hará pareja en el Bailando. Recientemente, se los vio besándose en la calle. Los captaron las cámaras de LAM y según él, este fue su primer beso.

Para los que no saben abrir un link. Les dejo el video jajaja pic.twitter.com/BHwIOhqiEU — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 12, 2020

¿Qué dijo el empresario sobre esto? “Agustina es un ser que apareció en mi vida de una manera muy sana, muy linda. Vamos a cenar, fuimos al río, al teatro. La pasamos bien, es una amiga“, recalcó. En cuanto a Cinthia, expresó: “La respeto, respeto mucho la opinión y los momentos del otro. Seguramente, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y podrá ver las cosas con otra visión“. Para saber más te recomendamos esta nota anterior.