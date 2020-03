¿Quién es la nueva novia de Martín Baclini?

Martín Baclini confirmó su presencia en el Bailando 2020. A pesar de los caprichos de Cinthia Fernández, el empresario bailará en el programa junto a su nueva pareja, Agustina Agazzani. La nueva novia de Baclini ya pasó por el certamen de baile anteriormente. La modelo de 25 años debutó en la pista junto a Gastón Soffritti en 2017, mientras estaba en pareja con él.

La nueva dupla aún no ha confirmado su romance, “solo son amigos”. Sin embargo, las cámaras de LAM los captaron besándose después de andar abrazados por la calle. Según Baclini, este sería su “primer beso”. “Solo la vida puede saber lo que va a suceder… Hoy el presente es que somos amigos“, dijo el empresario en diálogo con Ciudad Magazine.

¿Qué dijo Cinthia?

Por otro lado, esta noticia no le agradó para nada a Cinthia Fernández, la ex del empresario. La panelista lo retó a él, y a Agustina, a un duelo en la pista. “Me da bronca. Me gustaría sacarlo“, expresó Cinthia. Es que las cosas no terminaron bien entre ellos. Se separaron a fines del año pasado y la panelista terminó bloqueada de todas las redes sociales del empresario.

Martín, por su parte, se lo tomó con calma. “Me da mucha alegría que Cinthia esté porque sé lo que significa para ella. Independientemente de lo que quizás hoy ella sienta, lo único que deseo es verla feliz, verla brillar y que siempre tenga trabajo. Es una gran mujer, muy trabajadora y ama estar ahí”, dijo para Siempre Show.

Sobre el enojo de su ex, dijo: “La respeto, respeto mucho la opinión y los momentos del otro. Seguramente, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y podrá ver las cosas con otra visión“. Y sobre su nueva novia, Baclini agregó: “Agustina es un ser que apareció en mi vida de una manera muy sana, muy linda. Vamos a cenar, fuimos al río, al teatro. La pasamos bien, es una amiga“. Para más información sobre el certamen, te recomendamos esta nota anterior.