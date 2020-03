“Dedicate a otra cosa…” Andrea Politti no tuvo piedad con Martín Baclini

Martín Baclini se sumará al Bailando de la mano de su nueva pareja, la modelo Agustina Agazzani, una noticia que no le gustó para nada a Cinthia Fernández, su ex. Varias celebridades apoyaron a la panelista en su enojo con el empresario. Una de ellas fue Andrea Politti, la conductora de Corte y Confección, que invitó a Baclini a su programa el día de ayer.

La conductora no tuvo piedad con el empresario. Después de un par de halagos, le sacó el tema del Bailando. “Cómo lloró Cinthia. Todas las mujeres hemos llorado con Cinthia, te aviso”, empezó Andrea. “Es muy fuerte la exposición de los dos y ahora vas a estar en el Bailando con tu nueva novia ¿Esto lo sabe Cinthia?”, disparó Politti.

A las preguntas de la conductora Baclini reaccionó sorprendido. “Yo espero de corazón que Cinthia te haya olvidado, que ya directamente ni piense en vos”, continuó Andrea. “Es que vos sos medio como que le tirás onda todo el tiempo. Que le cuidás a las hijas, que esto lo otro…Soltá, chau, dedicate a otra cosa”. Claro que el empresario negó todas las acusaciones de la conductora.

Baclini le respondió a Politti

“Es que ahí ella me llamaba porque las nenas me extrañaban, sinceramente, y yo iba a verlas porque las amos a las nenas y a Cinthia la quiero un montón”, aseguró Baclini, pero Politti le retrucó: “Bueno, pero ya está, despegate de las nenas”. Es que Cinthia no la ha estado pasando para nada bien sabiendo que tendrá que encontrarse con su ex y su nueva novia en el Bailando.

“Sí, lo que sea mejor para Cinthia y su familia, yo acepto”, aseguró él. Del otro lado está Fernández, que no espera mucho del empresario. Es más, ya lo retó a él y a Agustina Agazzani a un duelo en la pista del certamen. “Me gustaría sacarlo. Me da tanta bronca“, dijo. Para saber más del escándalo de la ex pareja, te recomendamos esta nota.