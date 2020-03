“El billete mueve…” Jorge Rial contra la China Suárez y Benjamín Vicuña

“Intrusos” regresó a la pantalla de América. Uno de los chismes que Jorge Rial no podía dejar atrás era el del futuro bebé de la China Suárez y Benjamín Vicuña. El asunto se ha tratado con mucha discreción. Ninguno de los dos padres ha confirmado el embarazo, aunque si lo han insinuado. El lunes pasado, un móvil del chimentero los esperó en el aeropuerto sacarles información.

La pareja no se salvó de las preguntas. Con calma, Benjamín Vicuña dio su explicación a Rial de por qué él y la China no daban datos sobre el evento a la prensa. “Yo lo que siempre digo es que ojalá sepan entender que hay ciertas cosas que tienen que ver con la privacidad, con la familia, con el entorno. Espero que podamos manejar las cosas de esa manera“, expresó. A pesar de la amabilidad, el periodista no tuvo piedad con la pareja.

“Siempre amables, pero con límites“, dijo el conductor. “Ya sabemos cómo son y todo. Son los runners de la información, hay que correrlos para sacarles algo“. Más tarde tiró un ácido comentario: “Y después también el tema de la privacidad. La privacidad cada uno la maneja como quiere o como le pagan”, lanzó el conductor. ¿Están esperando Vicuña y Suárez algo a cambio de información?

Así continuó diciendo Rial: “De acuerdo al precio. Digo porque hay intimidades que si les pones una etiqueta, un precio, si la etiquetás, te la dan a conocer. Siempre. Los famosos hoy aprendieron a vender su vida privada. Y la venden. Antes era otra cosa pero hoy la venden”, dijo ante el silencio de sus panelistas. “Literalmente el billete mueve los sentimientos de los famosos”.

Así terminó Rial su descargo contra la negativa de los actores. La versión de ellos claramente es otra. Benjamín y la China no quieren “sentirse presionados”. Por su parte ella dijo: “¡Confirman todo! ¿Para qué me preguntan a mí si ya saben?“. Para saber más sobre las novedades de la pareja, te recomendamos esta nota.