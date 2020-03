Jalil en cuarentena tardía: nadie puede asegurar que no tiene coronavirus

El gobernador Raúl Jalil al final se puso en cuarentena. Al Gobierno le cuesta despejar las dudas sobre la situación del coronavirus en Catamarca. Lo mismo hicieron los integrantes de la comitiva que viajaron a la feria minera de Toronto: tardíamente se pusieron en cuarentena. De todas formas, es solo la morosa cuarentena de la comitiva oficial que viajó a Canadá tras el DNU de Fernández. Los resultados de algunas muestras se conocerán recién este sábado.



Nadie puede asegurar nada sobre la salud del primer mandatario catamarqueño. Tampoco sobre la salud de los integrantes de la comitiva que viajaron por el mundo en busca de inversiones. A su retorno, no tuvieron precaución ni se autoaislaron. Por esto, la noticia de que una persona que participó de la feria minera en Canadá contrajo el COVID-19 disparó la preocupación social porque la comitiva oficial manejó su regreso a Catamarca irresponsablemente.



Lo malo fue la falta de procedimiento y la falta de respuestas oficiales posteriores del gobernador. Sus palabras parecieron forzadas luego del DNU del Presidente Alberto Fernández. Sin DNU no había aislamiento ni prueba de análisis de coronavirus a uno de los invitados por el gobernador a la mayor feria minera del mundo. Tinogasta, Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta en vilo, por la vuelta imprudente de políticos y empresarios que acompañaron a Jalil.

Malos comunicadores



El mensaje de la ministra de Salud, Claudia Palladino, es que no hay que alamarse porque no hay resultados confirmados de coronavirus. Pero los casos sospechosos de COVID-19 y la conducta sin escrúpulos de los representes institucionales y dirigentes locales no permiten confiar en el accionar del gobierno catamarqueño. Ya que hicieron todo tarde, al menos deberían evacuar las dudas que ahora tiene la sociedad claramente con análisis en mano.



No sabemos si Jalil se hizo el test de coronavirus porque no hay transparencia en la información. Pero lo que sucede con el gobernador, y con su comitiva oficial que actuaron a destiempo poniendo en riesgo a todos, no deja de preocupar. Claramente, la información no está siendo manejada correctamente. Impera la duda por inoperancia oficial que insiste en no alarmar cuando es el principal generador de caos informativo e institucional.