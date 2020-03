“No hay personas en la calle” Oriana Sabatini en cuarentena en Italia

Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus. El miércoles pasado se conoció que el defensor de la Juventus, Daniele Rugani, padecía del virus. Por este motivo, sus compañeros tuvieron que tomar medidas especiales ante el posible contagio. Entre los posibles afectados se encuentra su compañero, Paulo Dybala, junto a su novia, Oriana Sabatini, que comentaron que se encuentran en cuarentena preventiva.

La actriz dio una entrevista para Intrusos y comentó cómo ella y el futbolista viven el aislamiento. “Acá reportándome desde Torino. Ayer, tipo 11 y media, 12 de la noche, lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test de coronavirus. Creo que está bien, por lo que entiendo. Se lo hicieron porque tenía un par de síntomas y para asegurarse le hicieron el test”.

“Nosotros estamos en cuarentena, obviamente”, aseguró Oriana. “Ya estábamos un poco en cuarentena, pero con todo esto se puso más serio el tema. Encima tenemos que esperar que les hagan el examen de coronavirus al resto los jugadores”. Por otro lado, habló de la situación en general en el país. “Sé por gente que estuvo hace un día o dos que ayer estaba todo bastante abierto y hoy ya está todo cerrado. Literalmente, no hay personas en la calle, los locales están cerrados“.

“Nosotros decíamos ‘¿y ahora cómo hacemos si necesitamos algo del supermercado?’ Porque nadie puede salir acá en la casa donde estamos por las dudas. Nada, tenemos una persona que nos puede buscar cosas si necesitamos. Por suerte igual habíamos hecho una compra bastante grande antes porque ya se venía venir esto un poco. Pero estamos todos bien Es un lío la verdad”.

“Creo que hay que tomar conciencia social y conciencia por los otros y quedarnos en casa lo mas que podamos, no es joda. […] Me parece que no hace falta llegar a que una persona cercana a vos tenga coronavirus“, sentenció. Además la actriz además se mostró preocupada por Argentina. “Siento que quizás no están tomando tantas medidas en cuanto a los vuelos, en cuanto a la gente que entra y sale. Siento que se tendría que poner en cuarentena el mundo“, dijo Oriana. Para leer más sobre el tema, te recomendamos esta nota anterior.