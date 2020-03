“No me lo merezco…” Nazarena Vélez respondió a los ataques

El lunes pasado, Fede Bal confirmó que tiene cáncer de intestino. Mientras varias celebridades le mostraron su apoyo, una famosa actriz fue acusada de “celebrar” lo que le había ocurrido. Estamos hablando de Nazarena Vélez. Ella y el actor no tienen una buena relación. La actriz hizo un descargo contra los ataques que recibió en las redes y remarcó que jamás le desearía el mal a Bal. Sin embargo, esto encendió la furia de los “haters”.

Nazarena Vélez habló de los ataques que recibió en los comentarios del video. “Perdón por la falta de respeto. El otro día me escuchaba en el último video que hice en mi feed y me dio vergüenza. Para ser una señora mayor soy bastante maleducada. […] Desde hace dos días la estoy pasando bastante mal y la verdad siento que no me lo merezco. Hay veces que digo ‘bueno para, sos una bocona’, y hago mi mea culpa, pero esta vez no me lo merezco“, sentenció.

“Me angustié un montón porque solo quien la pasó muy mal y con cosas fatales entiende o podría entenderme. Cuando empezaron a ponerme cosas feas, muy feas, injustificadamente, pero no para mí, para mis hijos, deseándoles cosas a mis hijos. Cuando se meten con tu familia, repito, si vos hiciste algo malo se pueden meter con tu familia, porque vos te estás metiendo con alguien a quien estás lastimando. Yo no hice eso. Nunca haría eso. Nunca haría eso, nunca.“

“Para que yo me meta con alguien vos tenés que lastimar mucho a alguien que yo amo, y así y todo, yo no me metería con algo jodido. Entonces cuando le desean una enfermedad a un hijo vos decís… Yo hace dos días que no duermo, que me explota la cabeza y no me quiero victimizar, pero la estoy pasando mal“. La actriz se estuvo atendiendo en una clínica, por sus migrañas, algo que preocupó a sus seguidores.

“Yo soy de las personas que creen que las palabras y las energías tienen mucho peso. Entonces traten de descargar el odio o las broncas donde realmente las tienen que descargar […]. No en una mina que bajo ningún punto de vista le desearía algo tan cruel a un pibe de 30 años. Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado. Jamás. Yo le deseo lo mejor. A él y a todas las personas como mi mama que padecen de cáncer“. Más información en esta nota anterior.