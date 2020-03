¿Qué dijo Trotta sobre la suspensión de las clases?

En todo el país, los gobiernos están tomando diversas medidas para prevenir la expansión del coronavirus. Ayer, el propio presidente lanzó un decreto que obliga a realizar una cuarentena a todos los que vengan del exterior. En este sentido, muchas personas reclamaron por la suspensión de las clases. El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que, por el momento, las escuelas seguirán abiertas.

El Intransigente informó que Trotta dialogó esta mañana sobre las recomendaciones de los epidemiólogos respecto de mantener o levantar el dictado de clases. “Estamos coordinando minuto a minuto con el comité de especialistas. Ellos establecen que, al día de hoy, en este momento no es necesaria la suspensión de las clases”, expresó.

A pesar de que por ahora no se cancelará la actividad de las escuelas, el ministro advirtió que el panorama “puede cambiar en las próximas horas, días o semanas”. No obstante, volvió a hacer hincapié en que “todos los informes de los especialistas indican que suspender hoy las clases no va a tener un impacto positivo”. Trotta tuvo que salir a contestar luego de que muchas personas se manifestaran por redes sociales.

Por otra parte, aclaró que la necesidad de “suspender las clases en alguna provincia en particular no significa que deba pasar en el resto del país”. “Acá hay que aclarar que Jujuy suspende por prevención del coronavirus y Misiones, por otra cuestión diferente, en ese caso, por dengue“, explicó el funcionario en diálogo con un importante canal nacional.

Seguimos avanzando con el coronavirus. El gobierno trabaja en diferentes alternativas a poner en práctica en caso de que deban suspenderse las clases. Al respecto, Trotta mencionó que su cartera está abocada al desarrollo de sistemas de aulas virtuales. Además, está en conversaciones con la TV Pública y los canales Paka Paka y Encuentro “para tener listo material de acompañamiento”.