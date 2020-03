¡Romance confirmado! Agus Agazzani rompió el silencio sobre su relación con Martín Baclini

Martín Baclini y Agustina Agazzani son una de las nuevas parejas que se incorporan al Bailando. Pero, según lo confirmó la modelo recientemente, también son pareja fuera de la pista. Cinthia Fernández, la ex de Baclini, no se tomó muy bien esta noticia. Su relación con el empresario no terminó hace mucho tiempo. Mientras tanto, la pareja se prepara para el certamen.

Baclini y Agazzani fueron entrevistados durante su primer ensayo para el Bailando y surgió una conversación algo incómoda para ambos. “Lo bueno de formar un equipo es coincidir en otros aspectos“, dijo la modelo, junto antes de darse cuenta que así solo avivó los rumores del romance. “Es muy simple nuestra relación es transparente, nos queremos, nos hacemos bien e intentamos ser felices“, dijo Baclini sobre la modelo.

Pero el romance quedó 100% confirmado cuando a Agustina le preguntaron, “no te da miedo que pase lo de Baclini y Cinthia en el Bailando?”. Ella respondió: “No, cada pareja es un mundo“. “Asumió que son pareja“, le dijo el periodista a Martín. Ambos se quedaron callados. Aparte de confirmar el romance, la modelo habló de la reacción de Cinthia Fernández.

Cinthia bloqueó a la nueva novia de Baclini de sus redes sociales, a lo que la modelo dijo: “Por supuesto que la entiendo, no tengo nada que decirle ni nada en contra de ella. Yo como mujer también estuve en el lugar de sufrir una separación así que no me metería con eso para nada“, aclaró. “Para mí no hay peor cosa que ir al choque con alguien. Siempre lo voy a esquivar y lo voy a evadir. Todo se soluciona hablando“.

Para los que no saben abrir un link. Les dejo el video jajaja pic.twitter.com/BHwIOhqiEU — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 12, 2020

Sin embargo, Cinthia no se lo tomó con tanta calma. “Me gustaría hasta sacarlo. Me da tanta bronca“, dijo sobre Baclini. “¡Encima de mentiroso, poco hombre queriéndome hacer quedar mal! Qué cínico, cómo una persona borra todo lo bueno cuando se descubren los lobos con piel de cordero. El Osho falso ya no me lo creo, Baclini. Vaya, sea famoso, disfrute y de nada“.