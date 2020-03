¿Se va de “Incorrectas”? Una panelista dejaría el programa para siempre

A fines del año pasado, la histórica panelista de Incorrectas, Nora Cárpena, dejó temporalmente el programa para dedicarse a su obra “Mentiras Inteligentes“, la producción que llevaba a cabo junto a Fede Bal, Arnaldo André y Mica Vázquez. Pero, tras la repentina suspensión de la obra, debido a la enfermedad de Bal, Cárpena fue cuestionada sobre volver al show de Moria Casán. ¿Qué respondió?

“No se si vuelvo, el ciclo cambió mucho, hay chicas nuevas, no se si quiero volver. La verdad es que yo me fui con toda la intención de regresar, pero hay gente distinta, no es el mismo grupo con el que empezamos el 14 de mayo del 2018. Yo casi no conozco a las vayainas nuevas“, le dijo a Teleshow. Pero esto no es todo, la panelista había tenido un cruce con una de las vayainas en el programa, Mica Viciconte.

Todo empezó con un ácido comentario de parte de Nora Cárpena en el programa, la actriz dijo que no se imaginaba a Mica Viciconte estudiando un libro de Chejov para una obra. “Yo me basé en lo que ella dice, ella dijo muchas veces que no le interesaba leer, y bueno, hay cosas que para hacerlas hay que leer“, expresó en ese momento. Pero Viciconte no se quedó callada, le disparó con todo.

“Vos sos panelista y no querías ser panelista y estás trabajando de panelista, a la par nuestra, entonces somos capaces las dos. Porque sos actriz, consagrada, y hoy estás de panelista“, le dijo la novia de Cubero. “Que yo no lea un libro no significa que no sea capaz de estudiar una obra de teatro y trabajar. Me paree que hay etapas para todo“, cerró. Este cruce fue demasiado para la actriz.

¿Vuelve o no vuelve como panelista de “Incorrectas”?

“No está todo cerrado, mi representante se está reuniendo con la gente de Jotax para ver si puedo volver. No está dicha la última palabra, veremos, yo tenía pensado un viaje a New York la semana próxima, pero la verdad que con lo del coronavirus lo cancelé. La gira teatral está suspendida por el tema del tratamiento de Fede Bal, así que veré si regreso al programa. En las próximas horas habrá novedades“, dijo.