Coronavirus: Los famosos en cuarentena

Hola❤️..cómo ya saben, el show del Movistar Arena del 28 de marzo fue cancelado. Realmente esperaba con mucha emoción y alegría este show porque iba a ser el cierre de este tour maravilloso. Pero por otro lado, apoyo firmemente todas las medidas que se están tomando para controlar y concientizar acerca de esta pandemia que está trayendo tanta tristeza en todo el mundo. Decidimos reprogramar el show para el 19 de septiembre deseando que durante estos meses logremos superar este momento tan difícil para todo el mundo. Les mando todo mi amor, gracias por entender y el cariño de siempre💓 cuidémonos entre todos.