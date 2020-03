“Hizo mucho daño…” Marixa Balli apuntó contra Carmen Barbieri

Marixa Balli se presentó en el piso de Intrusos y dejó muy en claro que todavía no supera el incidente del 2000 con Carmen Barbieri. La vedette conducía un programa de televisión en el que la llamó “mufa” y “viuda negra”, algo que según Balli, le arruinó la carrera. Esto pasó luego de que la cantante perdiera a su novio en un accidente, después de haber perdido a su pareja anterior, Rodrigo.

“En este ambiente yo tuve inconvenientes con algunas personas muy malas que no midieron sus palabras, que no midieron sobre todo sus mentiras. Porque mintieron al hablar de mi persona y eso a mí me hizo mucho daño”, empezó. Y así, sin dar nombres, Marixa Balli dejó muy en claro que se refería a Carmen Barbieri y aquel cruce que tuvieron 20 años atrás.

“No voy a entrar en detalles, pero la vida es muy complicada. Nunca hay que tirar tanta m… gratuita porque yo, en este momento a mí me da pena esa persona y espero que todo esté bien, la verdad, deseo, porque hay seres que no tienen la culpa, no tienen que pagar otros la maldad de un ser que tenés muy cerca”, dijo la cantante. Se refirió claramente a la situación que atraviesan la vedette y su hijo, Fede Bal, que hace unos días confirmó que tiene cáncer de intestino.

“No nos metamos ahí porque te hace mal a vos”, le dijo Rial, tratando de evitar el tema. Pero ella siguió diciendo: “No puede ser que por la maldad de alguien yo tuve que padecer situaciones espantosas. Esa persona sigue trabajando, se c… de risa. Es muy doloroso”. Balli dijo en varios programas televisivos que Barbieri le “arruinó la vida” con su comentario. La cantante se ganó el apodo de “viuda negra” en el ambiente por el comentario de la vedette.

De cualquier modo, ahora Balli se metió en un terreno peligroso. Sin embargo, recalcó que ella "no dio nombres", pero la referencia fue más que clara. El escándalo televisivo la sigue hasta el día de hoy. Por otro lado, Marixa Balli no fue la única celebridad acusada de atacar al hijo de Carmen Barbieri.