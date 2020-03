“La semana pasada me dijo ‘te amo'” Fuerte confesión de Cinthia Fernández

Martín Baclini y su nueva novia, Agustina Agazzani son una de las nuevas parejas del Bailando. Cinthia Fernández, la ex de Baclini, no se tomó bien la noticia. La panelista está enfrascada en bajarlo del certamen. Es que su relación no terminó muy bien, él la bloqueó de todos lados y según ella dice, busca hacerla quedar mal en la televisión. Pero la última data que tiró Cinthia nos dejó sorprendidos.

“Me parece que es de muy poco hombre que trate de hacerme quedar mal, como que estoy atada a mis relaciones. Yo, por ejemplo, tengo hijas de por medio con mi ex y él no sabe lo que es tener una familia propia; y por eso no puede juzgar a nadie. Debería callarse y no tratar de comparar mi relación con la de él, que es algo que lo hemos discutido muchas veces en privado“, dijo la panelista en diálogo con “Hay que ver”.

“Él está reaccionando mal y no es coherente. Yo lo llevé al Bailando, no como dice él, que yo voy a estar ahí gracias a él. ¡Flaco, encima que no sos caballero me querés mojar la oreja! Y además no resiste un archivo porque dijo que no haría nada que me haga daño, o que no bailaría sin mí“, dijo la panelista. Después siguió: “No lo quiero ver ni en figurita porque lo que me hizo, el dolor que me causó, los pocos códigos que tuvo y el mal manejo como hombre, borraron todo lo maravilloso que hizo por mí en todo este tiempo”.

“Si querés, podés decirlo, porque te encanta rescatar las cosas materiales, como que me pagaste el colegio de las nenas, el divorcio, etc. Yo soy muy agradecida de todas las cosas que hizo ese hombre por mí, pero con el diario del lunes veo que me usó. Y estaría bueno que te hagas cargo y reconozcas que te encanta la cámara y el Bailando“, tiró Cinthia Fernández.

Para los que no saben abrir un link. Les dejo el video jajaja pic.twitter.com/BHwIOhqiEU — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 12, 2020

“Son dos cartoneros de fama. La chica, pobre, no tiene nada que ver. Yo también aprovecharía esa situación. Le mando un beso, es monísima y ojalá que sea muy feliz. Ojo, no le creas todo lo que dice“. Y acá se puso interesante: “La semana pasada me dijo ‘ te amo’; es un caradura. Yo cerré la boca porque hay un montón de cosas que ustedes no saben“. Para más información sobre el escándalo, te recomendamos esta nota.