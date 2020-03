¡Lali junto a su ídolo! “Gracias por hacerme cumplir un sueño…”

Lali Espósito cumplió un gran sueño. La actriz cantó junto a uno de sus ídolos de la música, Fito Páez. El rosarino lanzó su nuevo disco “La Conquista del Espacio” y uno de sus temas es una colaboración con la cantante. Este no es el único dúo que hace en su nuevo trabajo. También participan Hernán de “Mala Fama“, Juanes, Ca7riel y Mateo Sujatovich de “Conociendo Rusia“, entre otros.

Lali le agradeció al músico en sus redes: “A todo esto, el nuevo disco de Fito Páez ya está disponible y participo en una canción inolvidable, contundente y bella. Gracias maestro por invitarme a cantar tu letra. Gracias por hacerme cumplir un sueño. Gracias por permitirme hablar de la gente en la calle. Gracias por hacer vibrar mi voz con la tuya. Sos generoso y espectacular“.

Más tarde, recordó una divertida anécdota de su infancia. “Si cuando era chiquita, mientras cantaba como loca “Circo beat” frente al espejo, me decían que iba a estar en un disco tuyo no lo hubiera creído…

¡Hoy me río de felicidad!“. Lali es fan de Fito Páez desde pequeña, para ella fue un sueño cumplido cantar con él.

“Les cuento que a Fito no le copa que diga todo esto porque como dice “somos colegas” peeeero… Tenemos nuevo disco de Fito cheeeee!

Escúchatelo todo en la cuarentena“, dijo la artista. Recordemos que Lali está en Europa, el epicentro del coronavirus, por lo que está algo aislada. La cantante está grabando “Sky Rojo”, la nueva serie de Netflix que protagonizará.

Lali en España

Durante su estadía en España, la artista no ha perdido contacto con sus fans en el país. El lunes pasado, estuvo compartiendo lo que fue la marcha del “Día Internacional de la Mujer” en sus historias de Instagram. La actriz marchó junto junto al resto del elenco de la serie. Para más información sobre la marcha, te recomendamos la siguiente nota.