Lollapalooza confirmó sus nuevas fechas, ¿qué pasará con los artistas?

🌈 Nos alegra confirmar la reprogramación de Lollapalooza Argentina 2020 para los días 27, 28 y 29 de noviembre. 🎉 La salud y seguridad de nuestra comunidad fue y sigue siendo primordial, y estamos felices de poder compartir otra gran edición del festival, en conformidad con las disposiciones de las autoridades públicas. ✨ Los headliners @gunsnroses, @travisscott y @thestrokes ya están confirmados para tocar en las nuevas fechas, e informaremos la totalidad del lineup lo antes posible. 🎟 Todas las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas. 🗓 Dentro de los próximos 15 días se informará a los adquirentes de tickets las instrucciones a seguir para aquellos casos que excepcionalmente no puedan asistir al festival y soliciten el reembolso. ⭐️ Les agradecemos la confianza y el apoyo constante para que todos podamos seguir disfrutando la experiencia Lollapalooza ⭐️