“¡Que se haga cargo!” El pedido de Sofía Gala a Moria Casán

El coronavirus se está expandiendo en todo el mundo, lo que puede alterar un poco a la población. También a las celebridades. Sofía Gala se mostró preocupada por Moria Casán y le hizo un pedido. Que se cuide especialmente de la pandemia. Es que la conductora de “Incorrectas” tiene 65 años, está en el grupo de riesgo. ¿Qué le respondió Moria?

“Me escribió mi hija, que está paniqueada total”, empezó diciendo la estrella. Me dijo que me cuide, que esto, que lo otro… Porque como tengo más de 65 años me dice que soy parte de la población de riesgo. En realidad lo que me quiso decir, porque la conozco, es que estoy vieja. ¡Que se haga cargo!“, dijo la One. A pesar de las preocupaciones de su hija, la conductora no se hace mucho problema por la pandemia.

“No te preocupes, estoy re sana, recontra inmunizada. Vos sos la que tenés que cuidarte y dar inyecciones. Porque esta me viene a decir a mí… que cuando le decís que se ponga una inyección, sale rajando”, le dijo la conductora a su hija. “Ante tanta noticia, seamos preventivos. Eso no quiere decir paniquearse. Se te bajan las defensas y tenés una gripecita que no tiene nada que ver con el coronavirus”, remarcó.

Para Moria Casán, su hija está exagerando: “A esta altura ya tenés la cabeza dada vuelta”, le dijo a Sofía Gala. Mientras la ex vedette se lo toma con liviandad, varias celebridades de la farándula argentina toman prevenciones por el posible contagio. Jimena Barón está en cuarentena, Tini Stoessel suspende shows, y Oriana Sabatini está en aislamiento junto a Paulo Dybala.

Es que el virus se ha expandido por todo el mundo. En nuestro país, se ha actualizado el protocolo en cuanto a espectáculos y eventos de gran convocatoria, no podrán realizarse hasta nuevo aviso. “Queremos evitar la concentración de gente que no sea indispensable, la evidencia al día de hoy demuestra que no hay circulación viral en la sociedad, pero estamos preparados para tomar nuevas medidas si esto ocurriera en los próximos días”, informó el Ministerio de Salud.