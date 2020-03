¿Se juega el partido de River y Atlético Tucumán?

El coronavirus está causando temor en todo el mundo y Argentina no está ajena a esto. El gobierno de la nación tomó la determinación de que todo espectáculo masivo se cancele, y que los deportes se jueguen pero sin público. En este contexto, este sábado se tenía que jugar el partido entre River y Atlético Tucumán. Pero el Millonario sacó un comunicado donde informó que no se iba a presentar por esta enfermedad.

Según NA, en el comunicado, el Millonario, aclaró: “Siguiendo las sugerencias el club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado. En cuanto al fútbol profesional, consideramos que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido ante Atlético Tucumán”.

Además, agregó: “El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19) confirma los riesgos advertidos. Nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas. Más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente”.

Luchetti y Maradona bancaron la decisión de River

El capitán de Atlético Tucumán apoyó la decisión de River no jugar. Incluso aseguró que la postura del plantel “Decano” era la misma que el plantel “Millonario”. “Está en riesgo nuestra salud y la de nuestra familia. No se tomaron medidas lógicas”, aseguró el jugador. Por su parte, el técnico de Gimnasia, expresó: “Mira que a mí las gallinas no me van, pero en esta ocasión los banco a muerte”.

La respuesta de Superliga

La Superliga no tardó en responder ante la postura de River de no jugar el partido. El organismo sacó un comunicado y expresó: “Desde el gobierno nacional nos informaron que los partidos se pueden jugar con total normalidad. La actitud adoptada unilateralmente por un club integrante del torneo será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos”.