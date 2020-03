¡Desastre! La cena romántica de Flor Peña y Luis Miguel

El sábado pasado, PH, “Podemos Hablar“, volvió a la pantalla de Telefé. Andy Kusnetzoff tuvo a seis invitados de lujo. Se presentaron Carolina “Pampita” Ardohain, Fernando Burlando, Flor Peña, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. Flor Peña contó una divertida anécdota sobre Luis Miguel. El artista la invitó a cenar mientras paraba en Argentina. Pero la cena romántica no salió cómo esperaban.

Después de separarse de Mariano Otero en el 2013, a Flor le llegó esta encantadora propuesta de la mano de su amigo Marley. “Yo estaba muy mal, recién separada, pero muy mal de verdad. Entonces no se le ocurrió mejor idea a Marley que decir: ‘vamos a conocer a Luis Miguel’“, empezó la actriz. El cantante se quedaba en Puerto Madero, en un hotel cinco estrellas. “Aparece él: no quiero que sus fans se pongan mal, pero es chiquitito, medio ‘exigido’ en el pantalón, el saco, el pelo. Un toque sudado…“, siguió la actriz.

Lo primero que hizo el cantante fue preguntarle a qué se dedicaba, a lo que la actriz le respondió que venía de hacer una obra teatral, “El HDP del sombrero“. El mexicano le preguntó cuánta gente metió en el show: “¡Yo venía de meter 350 personas y él venía de hacer un Vélez! Me dio vergüenza decirle 350 personas, me sentí mal. ‘No importa -le digo-. Lo que vos metiste seguramente fueron diez veces más que yo’“, esquivó Peña.

“Yo de los nervios empecé a hablar de mis hijos y de mi ex marido… Fui a hacer terapia con Luis Miguel”, dijo Flor Peña. Y parece que al “Sol de México” no le gustó nada hacerle de psicólogo. Escuchá: ¡se levantó y se fue! Y viene el guardaespaldas y dice: ‘El señor Luis Miguel dice si por favor se pueden retirar’“. Marley y Flor no llegaron ni a la cena. El conductor, después de reírse de la desgracia de Flor, lo fue a buscar.

"Volvió con una cara de… Pidió una picada horrible de cosas que yo no podía ni comer, y yo tratando de tragar para no hacerlo sentir mal. Después dijo 'estoy cansado, ya me voy a dormir'. Si ya estaba deprimida por mi separación… ¿Entendés? ¡Nos echó!", dijo Flor. La actriz no esperaba que su cita romántica con Luis Miguel fuera tan mal, pero le dejó una anécdota divertida, por lo menos para los invitados de "PH".