“Eso no te lo envidio nada” Pampita le dijo de todo a Flor Peña

El sábado pasado, PH, “Podemos Hablar“, volvió a la pantalla de Telefé. Andy Kusnetzoff tuvo a seis invitados de lujo. Se presentaron Carolina “Pampita” Ardohain, Fernando Burlando, Flor Peña, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. Durante uno de los segmentos de la noche, dos de las participantes se enfrentaron, y se dijeron de todo.

Andy le pidió a Flor Peña que le dijera a Pampita todo lo que le gustaría tener de ella y lo que no le envidiaba para nada. Así empezó la actriz: “Lo que admiro de vos es cómo atravesaste todos los dolores de tu vida y seguís siendo la mujer que querés ser. Y cómo eso es tan inspirador porque, creo que te lo dije alguna vez, pero me toca muy de cerca lo que viviste y te admiro profundamente porque estás acá y porque tratás de irradiar alegría y de seguir siendo la mujer que decidís ser”.

Cuando le tocó decir algo que no le envidia remarcó su calma. “Tenés como una dinámica de paciencia. Por ahí me gustaría tenerlo pero creo que me muero si tengo que ser así. Yo soy polvorita pura, bueno, ya me conocés. Pero son muchas más las cosas que te admiro“, terminó Flor. Más tarde, le tocó a la modelo decir lo que admiraba de la actriz.

“A mi me gusta de Flor su alegría siempre y además es tan concreta cuando habla con las mujeres. Como que te abraza con sus palabras, siempre. Lo viví el año pasado al compartir tanto. Siempre tiene la palabra justa, el consejo justo, es como una hermana que está ahí para vos para darte una mano, es cálida con los que conoce y con los que no conoce”, dijo. “Esa empatía. Siempre estás muy abierta al otro, como que no hay escudo, eso lo admiro mucho. Me encanta”.

Después agregó: “Yo me cuido más, ella no, es más entregada, a todos, a todo lo que le pasa alrededor, todo la emociona, todo se compromete. Todos los días. Me encantaba tenerla cerquita siempre“. La actriz se emocionó con las palabras de Pampita. Cuando le tocó decirle lo que nunca le envidiaría, la modelo habló de su situación amorosa. “Del poliamor ni hablar, eso no te lo envidio nada, me muero. Esto te lo dejo a vos”, cerró.