Nación suspendió las clases y lanzó una plataforma virtual

El brote de coronavirus causa mucho impacto en diferentes áreas, no solo en la salud. Hasta el momento, 56 son los infectados con esta enfermedad y dos víctimas fatales. Este domingo, el gobierno de la nación decidió suspender las clases hasta el martes 31 de marzo. Además, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que se activará una plataforma virtual para seguir educando a los jóvenes.

NA informó que en conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, el jefe de Estado afirmó: “El hecho de que no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas. Por 14 días los alumnos no tendrán clases pero los establecimientos estarán abiertos. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y del virus”.

Al respecto, precisó: “Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen. Esto tienen que ver con darle alimento a muchos de estos chicos y además, como parte del llamado a la responsabilidad ciudadana. No estamos dando 14 días de vacaciones”. El presidente estuvo acompañado por Axel Kiciloff y por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Darán clases de forma virtual

La resolución 106/2020 del Ministerio de Educación, que fue publicada en el Boletín Oficial, crea el Programa Seguimos Educando. Esto se hace con el objetivo de “colaborar con las condiciones para la continuidad de las actividades de las clases en el sistema educativo nacional”. En tanto, voceros del gobierno informaron que hay conversaciones con las empresas proveedoras de internet. Quieren que no tenga costo el consumo de datos cuando un usuario visite el sitio www.seguimoseducando.gob.ar.

En el caso de escuelas rurales, el Ministerio de Educación dispuso la impresión de material complementario. Esto es para que los estudiantes tengan actividades en sus hogares mientras tenga vigencia la medida de suspensión de clases. Los medios de gestión estatal, como radio y televisión, funcionarán de soporte a distancia. Su cronograma de difusión se conocerá en las próximas horas.