“No es paranoia…” Nicole Neumann contra el coronavirus

Nicole Neumann es una de las celebridades más angustiadas por el tema del coronavirus. La modelo publicó un extenso mensaje para prevenir a sus seguidores del contagio y les indicó qué hacer para cuidarse. Esto, a pesar de que hace unos días estuvo de fiesta con sus compañeros de “Nosotros a la mañana“. Con la actualización del protocolo, Neumann consiguió un barbijo y tomó varias medidas.

Así empezó su serie de tips: “Que no te de vergüenza cuidarte. Obvio a mí me dio vergüenza entrar al supermercado con el barbijo, los guantes, tendría que haberme puesto anteojos también. Pero peor es no cuidarte y no cuidar al otro”, dijo. “Si yo me cuido yo, te cuido a vos. No es momento de tener vergüenza, y como dije antes de estar juzgando cómo se cuida el otro. Prefiero que exageremos a que nos lamentemos mucho más tarde“.

Más tarde alertó: “Esto ya llegó… Evitemos que colapse el sistema de salud, que muera gente del rango que está más en riesgo. Podemos, estamos un paso adelante, ya estamos viendo la película de lo que ya está pasando a nivel mundial. Tratemos de neutralizar el contagio y la expansión de este virus quedándonos en casa. No es paranoia, es conciencia, es prevención, es amor al prójimo”. La modelo está bastante metida en el tema del coronavirus.

“No juzguemos las medidas de cuidado del otro. Nada es exagerado. Es mejor exagerar ahora, que lamentar más tarde, cuando todo esté fuera de control.

Aprovechemos a quedarnos en casa, recuperar y valorar el tiempo en familia.

Actuemos ya, ¡hoy! No sirve no mandar los chicos al colegio si igualmente seguimos yendo a restaurantes, al gimnasio, etc.”, sentenció Neumann.

En su resguardo contra el coronavirus, Nicole Neumann decidió hacer yoga junto a sus hijos. En su residencia, claro. Más tarde, le propuso a sus seguidores pasarles secuencias de yoga para que ellos mismos practicaran. Al parecer Neumann ya encontró con qué pasar el tiempo mientras se mantiene a salvo en su casa. Para más información del virus y los famosos te recomendamos la siguiente nota.