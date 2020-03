¿Se agranda la familia? Pampita y Roberto García Moritán sobre tener un hijo

El sábado pasado, PH, “Podemos Hablar“, volvió a la pantalla de Telefé. Andy Kusnetzoff tuvo a seis invitados de lujo. Se presentaron Carolina “Pampita” Ardohain, Fernando Burlando, Flor Peña, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. A Pampita le tocó confesar sobre un tema que hace tiempo está en duda, ¿agrandará la familia con Roberto García Moritán ?

Como se sabe, Pampita está en pareja con Roberto García Moritán desde fines del año pasado. Se casaron después de la impresionante propuesta de matrimonio que Roberto le hizo junto al mar. La celebración fue en el Palacio Sans Souci y más tarde se fueron de luna de miel a París. Después de este evento surgió una duda. ¿Pampita está embarazada?

La pregunta salió después de que una tarotista lo anunciara en el programa de Flor de la V. “¿Saben lo que me sale acá? En la fiesta va a estar todo bien, pero si ella no está embarazada, en poco tiempo queda embarazada“, dijo la mujer. El rumor se extendió y varios le preguntaron si era cierto. La modelo, con calma, respondió que no era así, pero no tendría ningún problema en agrandar su familia.

Meses después, la profecía no se ha cumplido pero aún hay tiempo. Andy Kusnetzoff la hizo pasar por un tipo de confesionario en su programa y le preguntó: “Quiero saber esto, ¿tenés ganas de agrandar la familia?“, A lo que Pampita dijo: “Ganas sí, siempre. Pero no se cuándo. En algún momento”. Más tarde dijo: “Está en planes a futuro.”

Pampita y Roberto García Moritán están pensando en tener un hijo más adelante. Mientras tanto, la familia de la modelo se agranda por otro lado. Sus hijos tendrán un nuevo hermanito en unos meses. Es que la China Suárez está esperando un bebé con Benjamín Vicuña, el padre de los hijos de la modelo.