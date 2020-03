“Se pierden los valores…” Pampita rompió el silencio sobre el escándalo de la niñera

El sábado pasado, PH, “Podemos Hablar“, volvió a la pantalla de Telefé. Andy Kusnetzoff tuvo a seis invitados de lujo. Se presentaron Carolina “Pampita” Ardohain, Fernando Burlando, Flor Peña, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. Hace unos meses, Pampita protagonizó un escándalo mediático, se la acusó de maltratar a su ex niñera, Viviana Benítez. La modelo blanqueó la situación.

Pampita aseguró que jamás maltrató a su niñera, y agregó: “A mí me importa mucho los hombres que van a ser mis hijos en el futuro. Quiero que tengan valores muy arraigados. Porque me parece que se pierden los valores últimamente, en las nuevas generaciones. Y si yo no les muestro un ejemplo intachable de cómo tratar al otro, no se los puedo inculcar. Y en mi casa es sagrado el trato, lo humano, cómo nos relacionamos, cómo pedimos las cosas”.

“Soy muy severa con ellos en eso. La igualdad, en casa somos todos iguales“, terminó. Por otro lado, Flor Peña la defendió: “Hay algo que me parece que también tenemos que entender. Suponé que yo tuve un roce con alguien en mi casa y a mí me ponen la lupa en eso, es tremendo, porque a cualquier persona le puede pasar, solo que nosotros como somos personas famosas pareciera que ese hecho es un hecho impresionante”.

“Claro, también tiene que ver mucho con cómo se cuentan esas historias. Esto es como el coronavirus. Hay que cuidarse pero tampoco sobredimensionar todo porque no podés vivir“, terminó Flor. Después de todo este tema de la niñera, Pampita decidió contratar a un varón para tomar el trabajo, algo que llamó la atención de los medios. De todos modos, aseguró que no fue definitivo.

Cuando le preguntaron sobre el reemplazo, Pampita contó: "Tuve un niñero un par de veces porque tengo hijos varones y además vino mi sobrino y el hijo de Rober. Era más práctico que viniera alguien a hacer cosas de varones en el verano, jugar a la pelota, etc. No fue algo definitivo". Sobre el tema de la niñera, la modelo aseguró que jamás hubo maltrato.