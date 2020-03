“Sobresale porque es la mujer de Cubero…” Lucía Ugarte durísima con Mica Viciconte

Lucía Ugarte es la nueva movilera de Incorrectas y al parecer, es tan picante como su conductora. A poco de su incorporación, Ugarte descargó contra Mica Viciconte, también panelista del show de chimentos. En diálogo con la revista Pronto, la chica fue consultada sobre sus nuevas compañeras. Tuvo palabras amables con todas, menos con una de las vayainas.

“Hay algunas que me encantan, otras que admiro y otras que no me gustan tanto, pero respeto el equipo que arman porque es muy dinámico. Nora Cárpena y Caro Papaleo son grandes actrices, lo mismo que Leticia Brédice. Floppy Tesouro es una gran mujer”. Pero más tarde, Ugarte soltó la lengua karateca y dijo: “La que no me gusta tanto es Mica Viciconte“.

“Sobresale porque es la mujer de Fabián Cubero. Si no estuviera con él no sé si tendría el lugar que tiene hoy en el ambiente. A mí no me gustan las mujeres que viven del quilombo o que están en un lugar por ser ‘la mujer de’. La veo mediática al ciento por ciento y no veo que tenga el interés de formarse“, sentenció. Pero Ugarte no es la única que disparó contra la vayaina.

“Hace un tiempo tuvo un cruce con Nora porque ella le decía que no la imaginaba estudiando o leyendo un libro de texto para el teatro y, para mí, Cárpena tenía razón”, dijo la cronista. “Yo estudié seis años en la Universidad de Filosofía y Letras, por eso te puedo hablar de Fede Bal y también de análisis crítico de cine, teatro y danza. Así también pude bailar El Sapo Pepe en el teatro con Topa, a la vez que analizaba obras académicas“.

¿Qué pasó con Cárpena? Todo empezó con un ácido comentario de parte de la actriz en el programa. La vayaina dijo que no se imaginaba a Mica Viciconte estudiando un libro de Chejov para una obra. “Yo me basé en lo que ella dice, ella dijo muchas veces que no le interesaba leer, y bueno, hay cosas que para hacerlas hay que leer“, expresó en ese momento. Viciconte no se quedó callada. Para más información, te recomendamos esta nota anterior.