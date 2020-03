“Yo soy una prócer…” Mirtha Legrand habló de la posibilidad de una biopic

El domingo pasado, se vio un nuevo almuerzo de la diva de El Trece. Participaron de la mesa Luis Brandoni, Mercedes Funes, Fernando Dente, Maria Julia Oliván, el Dr. Eduardo López (médico infectólogo) y el Dr. Fernán Quirós, ministro de salud del gobierno porteño. Mirtha Legrand fue consultada sobre una posibilidad interesante, tener su propia biopic. ¿Qué respondió la conductora?

La charla empezó por una conversación sobre próceres argentinos. Mercedes Funes estaba nombrando a grandes íconos de la cultura argentina, especialmente del tango. “Nuestra historia cultural, con estos personajes tan increíbles, Discépolo, por decirte uno, Hugo del Carril, Gardel, agarrá los que quieras”, dijo Mercedes. “Cómo me gustaría que se los enseñe como próceres de nuestra cultura, porque no están escindidos de lo que es nuestra identidad cultural hoy como argentinos“.

A esto Mirtha tuvo una respuesta que no pasó desapercibida. “Yo soy una prócer también”, dijo la diva. “A los 14 años empecé, en ‘Los martes, orquídeas‘”, agregó. Es que la diva de los almuerzos empezó su carrera en el mundo del espectáculo hace casi 80 años, interpretando a Elenita, su primer rol protagónico en una película.

Por esto, Mercedes le lanzó una pregunta: “‘¿Querés que hagan tu biopic?’ Sabés que la van a hacer. A ver, vos sos una de las, con todo el amor y el respeto, figuras del maravilloso mito del cine argentino. Estuviste en el cine de la mano de las películas más maravillosas“, dijo la actriz. Sin embargo, Mirtha Legrand no se vio muy convencida de la idea de terner una biopic.

“Vos sabés que de mi época quedan muy pocas actrices, casi todas han muerto“, dijo Mirtha. Sobre la posibilidad de tener una biopic basada en su vida, la conductora dijo: “No me gustaría, no. Es una cosa muy íntima, muy privada, algo nos tiene que quedar privado. Algo de mi vida, algo me tiene que quedar. Aunque es transparente mi vida, no estoy ocultando nada desagradable. Pero que me dejen eso, que me dejen mi vida“. No es la primera vez que la ponen en aprietos en su propio programa. Más información en esta nota.