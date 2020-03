Ángel De Brito tomó partido: ¿Cinthia Fernández o Martín Baclini?

Martín Baclini y Cinthia Fernández dejaron de salir en septiembre del año pasado. Sin embargo, a Cinthia todavía le duelen las jugadas del empresario. Baclini será parte del Bailando 2020, y la mala noticia para Cinthia, es que lo hará de la mano de su nueva novia, Agustina Agazzani, mientras ella también será parte del certamen. Se abrió un nuevo escándalo y el compañero de Cinthia, Ángel De Brito tomó partido en la situación.

Para la sorpresa de muchos, Ángel De Brito no tomó partido por su compañera, sino por Martín Baclini. El conductor de LAM respondió una serie de preguntas sobre el conflicto amoroso y benefició al empresario. Él vivió de cerca la relación de la ex pareja. Le preguntaron: “¿Baclini estuvo enamorado de Cinthia o la usó?“, a lo que él respondió: “Enamorado“.

Según la panelista esto no fue así, ella está convencida de que el empresario la usó para ganar fama. “¡Encima de mentiroso, poco hombre queriéndome hacer quedar mal! Qué cínico, cómo una persona borra todo lo bueno cuando se descubren los lobos con piel de cordero”, dijo Cinthia sobre Baclini. “El Osho falso ya no me lo creo. Vaya, sea famoso, disfrute y de nada“.

Por otro lado, el empresario respondió con calma. “La respeto, respeto mucho la opinión y los momentos del otro. Seguramente, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y podrá ver las cosas con otra visión“. Y, ¿qué dijo De Brito de todo esto? Al conductor le preguntaron si pensaba que era todo para la cámara. Pero él respondió, “le creo“.

Enamorado https://t.co/iwjZnRHpb2 — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 16, 2020

Claro que su compañera no le cree nada. “Yo lo llevé al Bailando, no como dice él, que yo voy a estar ahí gracias a él. ¡Flaco, encima que no sos caballero me querés mojar la oreja!“, dijo Cinthia sobre Baclini. “No lo quiero ver ni en figurita porque lo que me hizo, el dolor que me causó, los pocos códigos que tuvo y el mal manejo como hombre, borraron todo lo maravilloso que hizo por mí en todo este tiempo“. Podés leer más en esta nota anterior.