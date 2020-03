En tiempos de coronavirus, Moria Casán condujo “Incorrectas” desde su casa

La propapagación del coronavirus alertó a varias de las celebridades argentinas, entre ellas a Moria Casán. La diva está en el grupo de riesgo, por lo que no quiso exponerse al contagio. Entonces decidió conducir su programa, “Incorrectas”, desde su casa. Luli Fernández presentó el show y las vayainas se mantuvieron en contacto con su líder durante toda la jornada.

“Estoy en mi casa”, anunció Moria. “Soy una mujer mayor de 65 años y tengo que obedecer. Soy la primera en cumplir con lo que mandan. Aunque estoy rebosante de salud, estoy bárbara, pero me pareció hoy como un buen comienzo de respetar la cuarentena aunque no tenga ningún síntoma de nada y estoy perfecta“, explicó.

“Yo siempre me planteo cosas filosóficas, pero esta vez me planteé nuestra extrema finitud y que esto nos ayude a concientizarnos para que no haya grieta, ni partido que pretenda llevar agua hacia su molino. Acá es el mundo que tiene que estar unido para salvarse“, remarcó la conductora. Las “incorrectas” le preguntaron a Moria cómo era su vida en cuarentena.

“Hago mi rutina de cinta por 40 minutos, después hago 20 piletas, y a la noche otras 20 piletas. No cambia mi día. Actividad, nada de sedentarismo, actividad. Nada más tenemos que tratar de no circular, ahora que sabemos que el virus es importado, tenemos que colaborar para que no se filtre. Tenemos por suerte un país con una baja mortalidad“.

Finalmente, Moria resaltó la importancia de la televisión en tiempos de coronavirus. "Hoy la tele está cumpliendo una función social impresionante, ayudando, dejando egos de lado. Me parece que eso es lo que estamos viendo", recalcó. "Somos muy angelados lo argentinos. Si esta vez dejamos de hacernos los bananas, los ventajeros, y sacar de todo la ventajita típica, esto puede ser un buen motivo de unión".