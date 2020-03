Encerrados en casa, pero expuestos por la policía

Muchas personas creen que quedarse en la casa va a ser sufriente para contrarrestar el avance del COVID-19. Lo cierto es que es solo una medida en medio de otras igual de importantes. Si no hay control en la calle, cuando los que se quedaron salgan, se van a encontrar con las cosas más o menos iguales. Por caso, los puestos camineros de Catamarca y Santiago son un colador porque la policía no tiene ni barbijos.



Habría que distinguir entre las medidas efectivas, las buenas intenciones y las que no estamos haciendo por descuido e inoperancia de las autoridades. También por falta de solidaridad y consciencia de nuestros vecinos que parece no entendieron la gravedad de la crisis que atraviesa Argentina. La pandemia le ha costado cientos de muertos a países del primer mundo.



Algunos vecinos ven con beneplácito quedarse en sus domicilios. La economía se los permite y no tienen que ocuparse de lo urgente para sobrevivir a diario. Pero la otra parte se tiene que mover o no ha parado porque no quiere, no puede o no los dejan. Hay muchas historias detrás de la cuarentena del COVID-19 que, a veces, son una cuestión de consciencia y otras de extrema necesidad.



En la ruta por ejemplo se puede ver a personal de la policía de Santiago del Estero o de Catamarca sin elementos de prevención. También se los ve encerrados en los móviles porque no quieren correr riesgos de contraer la enfermedad. Esto provoca que los puestos camineros sean unos coladores para el COVID-19 que no encuentra controles o filtros, por lo que circula libremente para llegar donde quiera.



A la hora de hablar y hacer discursos, es notable la contradicción de las autoridades con los hechos o visto el anuncio materializado para abajo. Es comprensible la reacción de los policías que no quieren exponerse, tienen familia, temen por su vida. Además, de seguro ni los mismos políticos que tanto alarde hacen, desempeñarían tamaña tarea sin los elementos mínimos de prevención.