“No estamos de vacaciones…” Nicole Neumann sobre la cuarentena

Los beneficios de estas secuencias: -le da fuerza al cuerpo entero _ayuda a los problemas de insomnio _mejora el funcionamientond elos órganos internos _mejora la tonificación muscular _ayuda a relajar la mente _mejora la flexibilidad _ayuda a la focalización mental _mejora circulación de la sangre _ayuda a quemar el excesos de grasa La idea es hacer 5 repeticiones de cada serie.Coordinandola con la exhalación e inhalación en cada movimiento, casi como una danza. Prueben y cuandonterminen las 10 , me cuentan !!!! Ah , en la serie ah, cuando llegan a Adho Mukha l postura del perro, descansan ahí con 5 respiraciones.En la B sllo se usa como un pasaje. Suerte !!! #yogaashtanga #yogalover #yoguilife