“No hay una sola manera de amar…” Flor Peña sobre el poliamor

El sábado pasado, PH, “Podemos Hablar“, volvió a la pantalla de Telefé. Andy Kusnetzoff tuvo a seis invitados de lujo. Se presentaron Carolina “Pampita” Ardohain, Fernando Burlando, Flor Peña, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. A Flor Peña le preguntaron sobre el poliamor. La actriz y su marido, Ramiro Ponce de León, mantienen una relación abierta y esto le llamó la atención a varios invitados, especialmente a Pampita.

Flor Peña y el poliamor en tiempos de coronavirus

Por empezar, Flor Peña contó que no puede practicar el poliamor en tiempos de coronavirus. “¡No se puede! Hay que pedir un test antes“, dijo. Sin embargo contó detalles de cómo lo vive. “Yo tengo una mirada libre, depende de las situaciones y cómo se hace acuerdos. Uno no tiene los mismos acuerdos con cada uno. Yo no vivo la vida de una sola manera. Yo la he vivido de muchas maneras y he apostado a la monogamia durante mucho tiempo“.

“Hay parejas con las que sentí otras necesidades y otros acuerdos. Yo creo que el punto es el acuerdo. Ese contrato. El contrato este íntimo es el que hay que respetar. Si ese contrato no se respeta, sea cual fuere el contrato, ahí hay un quiebre. Pero mientras ese contrato se respete, yo soy de las que creen que no hay una sola manera de amar”, remarcó Flor. En 2018, la actriz y su marido protagonizaron un escándalo mediático.

Se difundió una serie de audios donde el marido de la actriz hablaba con otra mujer. Al salir a desmentir la infidelidad, Flor Peña tuvo que blanquear el poliamor. “A mí no me hubiese gustado. Porque yo no tengo por qué contar cómo estoy viviendo una historia de amor distinta a todas las que yo había vivido“, le dijo a Andy.

“Yo te he visto en tu casa con tu marido, y lo que yo he visto es amor“, acotó Santiago Artemis. “Yo tengo una gran vida sexual con mi marido, y notros la pasamos bomba”, le dijo Flor. Nos amamos. Pero soy de las que piensa que te podés calentar con otras personas“. Para más información, te recomendamos esta nota.