“Te das cuenta cuando…” La historia de amor de Pampita

El sábado pasado, PH, “Podemos Hablar“, volvió a la pantalla de Telefé. Andy Kusnetzoff tuvo a seis invitados de lujo. Se presentaron Carolina “Pampita” Ardohain, Fernando Burlando, Flor Peña, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. A Pampita le tocó confesar sobre su historia de amor. La modelo se casó con Roberto García Moritán a fines del año pasado.

La modelo se casó con García Moritán después de dos meses de haberlo conocido. Esto llamó la atención de los medios. Finalmente, la celebridad reveló por qué. “Todo era muy fácil, todo muy simple. Nos poníamos a charlar y él quería lo mismo, yo quería lo mismo. Nuestros hijos además se llevaban bárbaro“, empezó diciendo.

La modelo conoció a García Moritán por medio de una amiga. “Una de mis mejores amigas me lo presentó, y ella nunca me presenta a nadie. Me dijo es caballero, es más grande, quiere formar familia otra vez”. Pampita y Roberto estuvieron conociéndose por Instagram y WhatsApp durante un tiempo, ya que ambos viajaban, hasta que finalmente pudieron encontrarse en persona.

“Te das cuenta cuando sale fácil, cuando no hay que remarla, cuando podés ser vos mismo, cuando el otro te gusta en todo sentido, en cómo piensa, en cómo se maneja con la gente, en cómo es como papá. Había muchos factores”, dijo la modelo. “Yo soy re Susanita, quiero estar abrazada hasta viejita“. La actriz además confesó que hace tiempo se sentía sola y quería tener un compañero. Roberto fue el compañero ideal.

Cuando le preguntaron si era el amor de su vida, Pampita contestó: "el amor de tu vida lo sabés al final de tu vida". Después agregó: "Hoy es mi familia, el hombre que amo. Es una alegría que llegó a mi vida. Me da mucha paz, yo en este trabajo tan intenso necesito tener un equilibrio en lo emocional".