“Tuve a una persona siguiéndome…” Sofía Gala y la exposición mediática

No es fácil ser la hija de una celebridad. Sofía Gala dio una entrevista para Teleshow, donde habló sobre la exposición mediática que vivió desde pequeña y cómo le afectó. La actriz no se guardó nada. Incluso habló de su madre, Moria Casán, y el momento en que se vio perseguida por los medios debido a sus problemas de adicción.

Cuando le preguntaron si le afectaban los ataques en televisión, Sofía dijo: “Trato de que no me afecte. Uno es sensible un poco a que de golpe en un debate en donde uno puede estar discutiendo y tener distintas ideas, de golpe sos falopera, drogadicta; se mezcla cualquier cosa. Es muy difícil discutir las ideas porque solo recibís agresión. En mi caso me ha pasado con cosas que he dicho y pensado“, empezó la actriz.

“Pero también me ha pasado con señores y señoras de la televisión hablando de mi enfermedad, cuando mi mamá me expuso de maneras deplorables y horribles, y aún tienen lugares en los medios. Hay mucha hipocresía. Fue un tema que antes de que yo lo pueda hablar se expuso, y esa es una situación muy delicada. Y no me ha pasado solamente a mí, hay casos en que han perseguido a gente“.

Sofía Gala se vio afectada por la exposición mediática más de una vez. “También me pongo a pensar hasta dónde llegan los medios, cuál es el límite. Hace poco se me hizo todo un seguimiento en Uruguay, cuando estuve de vacaciones, en el cual nunca vi la cámara, nunca vi a la persona que me siguió”, dijo.

“Las fotos y el seguimiento no tenían que ver con algo periodístico, no tenía que ver con nada, y sin embargo yo tuve una persona siguiéndome por todas mis vacaciones“, afirmó. “En ese momento lo sufrí. Pero trato de que, si yo digo algo y hay una repercusión, no me abrume ni me gane“, cerró. Para más información, te recomendamos la siguiente nota.