“Yo dí una opinión…” Se aviva el cruce entre Nora Cárpena y Mica Viciconte

A fines del año pasado, la histórica panelista de Incorrectas dejó temporalmente el programa para dedicarse a su obra “Mentiras Inteligentes“, la producción que llevaba a cabo junto a Fede Bal, Arnaldo André y Mica Vázquez. Pero al parecer, esta no fue la única razón por la que dejó el show. Nora Cárpena tuvo un enfrentamiento con otra de las panelistas, Mica Viciconte.

Es que la actriz le tiró un comentario picantísimo. Dijo que no se la imaginaba estudiando un libro de Chejov para una obra. “Yo me basé en lo que ella dice, ella dijo muchas veces que no le interesaba leer, y bueno, hay cosas que para hacerlas hay que leer“, se escudó Cárpena. Claro que Vicionte no se quedó callada. “Vos sos actriz, consagrada, y hoy estás de panelista“, le respondió.

En diálogo con Jorge Rial, Nora Cárpena dijo: “Yo dí una opinión sobre Mica Viciconte. Pero no la ofendí. Si lo hice le pido perdón. No la mandé a leer un libro, no cambiemos las cosas. Dije que no creo que ella quiera. No sé si le interesa ser actriz. Ella puede conducir un programa, es joven, es mona, tiene pico, se desenvuelve bien, es simpática, bueno… un poco simpática…“, dijo.

“Ella es amorosa, de verdad es amorosa, lo digo en serio, yo no dije que ella no pueda hacer Shakespeare, no sé si le interesa, me parece que le interesa hacer una carrera de conductora, de verdad lo digo, no por un tema de edad. A mí me hubiera encantado ser Norma Aleandro. Soy esto“, dijo la panelista de Incorrectas. Es que si quiere volver al show, tendrá que llevarse mejor con sus compañeras.

Según dijo Moria Casán, la panelista volverá a Incorrectas el primero de abril. Su obra teatral se suspendió debido a la enfermedad de Fede Bal, por lo que ya no tiene compromisos fuera del show. Para su suerte, las vayainas le guardaron un lugar. Para más información sobre el programa, te recomendamos esta nota anterior.