“Dramatismo absoluto” Aníbal Pachano varado en Chile por la cuarentena

Aníbal Pachano está cumpliendo a medias su cuarentena. El mediático está en Chile, haciendo de jurado en la edición chilena del Bailando y no puede volver a Argentina debido a las nuevas medidas contra el coronavirus. Aníbal contó que no quieren que esté en el piso del canal por ser una persona de riesgo, sin embargo sigue trabajando. El jurado del Bailando tiene 65 años. ¿Qué dijo del aislamiento?

“Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar un poco el panic attack. Me parece que si nos ponemos todos loquitos va a ser un problema“, dijo el jurado en diálogo con Hay que ver. Aníbal Pachano está en contra de la cuarentena. A diferencia de varias celebridades en riesgo como Mirtha Legrand, que no conducirá sus almuerzos, o Moria Casán que conduce Incorrectas desde su casa.

“El miedo no es consejero de ninguna cura. Al miedo simplemente hay que resolverlo. Yo no voy a entrar en ningún miedo de nada porque así me estresé y eso me provocó el cáncer que tengo. Fue una de las tantas razones del cáncer que tengo. Entonces yo me voy a correr de ese lugar y voy a tratar de correr a todas las personas que pueda y lo puedan entender. Con tranquilidad vamos a poder resolver y poder entender qué es lo que hay que hacer“, aseguró.

“Yo por ahora no tengo ninguna restricción. Queremos que la gente esté bien. Aislarnos porque somos viejos la verdad que me parece una mamarrachada“, dijo el mediático. “Por el momento yo no me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea“.

“Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente de la Nación. Una cosa es la precaución y otra cosa es el panic attack . Yo voy a seguir mirando las cosas positivas, como lo hice con mi cáncer“, afirmó el mediático. Para saber más sobre los famosos en cuarentena, te recomendamos esta nota.