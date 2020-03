Estamos complicados, pero si lo decimos es “fake news”

Los gobiernos y los medios tradicionales de comunicación en jaque ven con el coronavirus la oportunidad de salvarse. Están escondiendo lo que no supieron hacer con el COVID-19. Echarle la culpa a las redes sociales sobre la psicosis que genera la enfermedad no deja de ser una de las grandes hipocresías de la época. Sin duda, fueron los administradores oficiales los que no supieron ejecutar y comunicar.

¿Fake news o ventajas políticas?



Ante todo, la falta de gestión no se subsana ni siquiera con una buena comunicación. O dicho al revés, no hay marketing que pueda sostener o levantar las gestiones que el gobierno no hace, esto en caso de contar con buena comunicación. Específicamente en Catamarca no existió ni una cosa ni la otra, por eso la comunicación oficial fue suplantada por la información que circula en las redes sociales.



Para invertir esa tendencia, el gobierno implementó las conferencias diarias encabezadas por el ministro de Seguridad, Hernán Martel, fuente principal de los medios oficialistas que ahora se presentan como los garantes de la información confiable cuando en realidad la gestión Jalil va corriendo detrás de Nación, de otras provincias, y, lo que es peor, detrás de los hechos.



La política fue reducida a una foto del gobernador viajando por el exterior. Esa foto fue cuando el tema del COVID-19 estaba siendo la preocupación de todos. Imágenes inoportunas y falta de respuestas locales llevaron a la gente a distanciarse del gobierno. Los medios, adictos al poder de turno, se apoyaron en la comunicación alternativa de las redes, aun con sus defectos y debilidades.



El gobierno de Catamarca no está haciendo lo que tiene que hacer por eso esta situación recuerda al libro de García Márquez, “Crónica de una muerte anunciada”. El virus va a llegar porque no hay prevención ni controles, y mucha gente va a morir porque no estamos preparados. Ahora mismo, el caos en la provincia semi paralizada. Estamos complicados pero si lo decimos es noticia falsa (en inglés “fake news”)