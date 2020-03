Flor Peña habló del delicado estado de salud de su padre

El sábado pasado, PH, “Podemos Hablar“, volvió a la pantalla de Telefé. Andy Kusnetzoff tuvo a seis invitados de lujo. Se presentaron Carolina “Pampita” Ardohain, Fernando Burlando, Flor Peña, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. A Flor Peña le tocó hablar de un tema muy delicado, la salud de su padre. Está luchando contra el cáncer hacen dos años.

La pregunta de Andy era quiénes estaban marcados por la relación con su papá. Cuando le tocó a Flor Peña, dijo “Yo tengo una situación particular con mi padre en este momento de mi vida. Mi papá está muy enfermo y cuando pasan estas cosas uno empieza a revisar, ¿no?. Es una de esas situaciones en las que uno se pregunta cómo fue nuestra relación, que en este momento tenemos la posibilidad quizá de encontrarnos desde otro lugar“, dijo.

“Si bien mi viejo siempre fue un tipo muy duro, un tipo muy honesto y con muchos valores pero quizá muy poco cariñoso. Él se enfermó y al principio parecía que ya se moría y me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta en estos años. Yo voy a cumplir 46 este año. Y me di cuenta que la fuerza que yo tengo en mi vida y las cosas que yo hago en mi vida las heredé de él“.

“Yo siempre pensé que fue de mi madre, porque mi madre es una mina muy fuerte, muy poderosa, muy matriarcal. Y mi viejo siempre fue un tipo como más callado, mucho más cerrado”, dijo la actriz. “Se enfermó y empezó a ponerle el cuerpo a una enfermedad como es el cáncer, que es una enfermedad tan dolorosa, para él físicamente, y para nosotros al acompañarlo. Nos dijeron, ‘no le queda nada’. Ya lleva casi dos años y yo digo, está ganando todos los días“.

La actriz contó cómo cambió la relación con su papá después de esta noticia. "Él también está en una situación más amorosa. Él cambió, entonces yo le puedo decir que lo amo y abrazarlo", contó Flor. La actriz compartió que su papá fue a verla al estreno de "Cabaret" y era la primera vez que lo hacía. "En este momento estamos todos transitando una situación de mucha apertura, de mucho amor", dijo Flor.