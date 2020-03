“Lobo disfrazado de cordero…” Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Baclini y De Brito quedó en el medio

A Cinthia Fernández todavía le duelen las jugadas Martín Baclini. Su ex será parte del Bailando 2020 de la mano de su nueva novia, Agustina Agazzani. El gran problema es que Cinthia también será parte del certamen y no está para nada feliz de encontrarse al empresario y su pareja. Se abrió un nuevo escándalo y el compañero de Cinthia, Ángel De Brito tomó partido en la situación.

Para la sorpresa del público, De Brito no tomó partido por Cinthia Fernández, sino que se puso del lado de Martín Baclini. Cuando le preguntaron qué opinaba sobre el ex de su compañera, respondió: “Le creo”. Mientras tanto, Cinthia asegura que solo la utilizó para hacerse fama en el medio y después la dejó.

“Yo también le creía, jefe… pero a los lobos disfrazados de corderos se les cae la careta. Y usted sabe que la fama transforma a las personas, de esto conoce muchos casos que ha padecido, jajajaja“, le respondió la panelista al conductor en su cuenta de Twitter. Pero eso no es todo, De Brito también afirmó que Baclini estaba verdaderamente enamorado de Cinthia Fernández.

“Yo lo llevé al Bailando, no como dice él, que yo voy a estar ahí gracias a él. ¡Flaco, encima que no sos caballero me querés mojar la oreja!“, dijo la panelista sobre su ex. “No lo quiero ver ni en figurita porque lo que me hizo, el dolor que me causó, los pocos códigos que tuvo y el mal manejo como hombre, borraron todo lo maravilloso que hizo por mí en todo este tiempo“.

Para los que no saben abrir un link. Les dejo el video jajaja pic.twitter.com/BHwIOhqiEU — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 12, 2020

El ex de la panelista reaccionó con suma calma. “Me da mucha alegría que Cinthia esté porque sé lo que significa para ella. Independientemente de lo que quizás hoy ella sienta, lo único que deseo es verla feliz, verla brillar y que siempre tenga trabajo. Es una gran mujer, muy trabajadora y ama estar ahí”, dijo para Siempre Show.